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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Удар по Кривому Рогу: серед восьми поранених четверо дітей - Вілкул

Удар по Кривому Рогу: серед восьми поранених четверо дітей - Вілкул

Київ • УНН

 • 478072 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу на Дніпропетровщині ворог влучив по об’єкту енергетичної інфраструктури та по житловому будинку. Щонайменше дві людини загинули, ще вісім поранено, серед них четверо дітей. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.

Деталі

«Декілька ракетних ударів. Об'єкт енергетичної інфраструктури зруйновано. Пряме влучення в багатоквартирний житловий будинок. Поранених вісім, у тому числі четверо дітей. Загинуло щонайменше дві людини, але ще триває розбирання завалів. Мешканці цього та сусідніх будинків розміщені у пунктах тимчасового перебування. Аварійні бригади ліквідують наслідки ураження у сусідніх будинках, школі та лікарні», – повідомив Вілкул у Телеграм.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також вказав, що є двоє загиблих, "восьмеро - поранені". "Всі у лікарні. Серед постраждалих троє маленьких дітей - трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка", - зазначив він.

Енергетики по області ввели режим екстрених та аварійних відключень З метро усі люди виведені, зазначив Вілкул.

"У шахтах на момент удару було 596 осіб. Застосовано план ліквідації аварії. Вже виведено 112 осіб, залишилось 484. Роботи тривають", - повідомив Вілкул.

Також він вказав, що вода частково відсутня. Де це можливо – йде включення системи на генераторах.

Нагадаємо

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що через ворожий удар у Харкові колосальні інфраструктурні руйнування, у будинках немає світла, опалення, води.

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