У Харкові колосальні інфраструктурні руйнування - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через ворожий удар у Харкові колосальні інфраструктурні руйнування, у будинках немає світла, опалення, води, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у Телеграм, пише УНН.
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"Дорогі харків'яни! Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед - енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог", - зазначив Терехов.
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Він попросив городян "поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається". "Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися «пунктами незламності». Там вас забезпечать харчуванням та гарячими напоями, а також ви зможете підзарядити мобільні телефони", - зазначив мер.
Терехов зазначив, що робитимуть "все можливе, щоб у найкоротші терміни відновити те, що накоїв російський агресор".
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