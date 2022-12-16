В Харькове колоссальные инфраструктурные разрушения - мэр

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"Дорогие харьковчане! Сегодня наш враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего - энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг", - отметил Терехов.

Детали

Он попросил горожан "отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит". "Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться «пунктами незламності». Там вас обеспечат питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны", - отметил мэр.

Терехов отметил, что будут делать "все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что натворил российский агрессор".

Напомним

Российские захватчики ударили по Харьковской области 10 ракетами.