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В Харькове колоссальные инфраструктурные разрушения - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за вражеского удара в Харькове колоссальные инфраструктурные разрушения, в домах нет света, отопления, воды, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"Дорогие харьковчане! Сегодня наш враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего - энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг", - отметил Терехов.

Детали

Он попросил горожан "отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит". "Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться «пунктами незламності». Там вас обеспечат питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны", - отметил мэр.

Терехов отметил, что будут делать "все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что натворил российский агрессор".

Напомним

Российские захватчики ударили по Харьковской области 10 ракетами.

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