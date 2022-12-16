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Удар по Кривому Рогу: среди восьми раненых четверо детей - Вилкул

Удар по Кривому Рогу: среди восьми раненых четверо детей - Вилкул

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В результате ракетной атаки по Кривому Рогу в Днепропетровской области враг попал по объекту энергетической инфраструктуры и по жилому дому. По меньшей мере, два человека погибли, еще восемь ранены, среди них четверо детей. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

«Несколько ракетных ударов. Объект энергетической инфраструктуры разрушен. Прямое попадание в многоквартирный жилой дом. Раненых восемь, в том числе четверо детей. Погибли не менее двух человек, но продолжается разборка завалов. Жители этого дома и соседних домов находятся в пунктах временного пребывания. Аварийные бригады ликвидируют последствия поражения в соседних домах, школе и больнице», – сообщил Вилкул в Телеграм.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко также указал, что есть двое погибших, "восьмеро - ранены". "Все в больнице. Среди пострадавших трое маленьких детей - трехлетний мальчик и девочка и семилетняя девочка", - отметил он.

Энергетики по области ввели режим экстренных и аварийных отключений Из метро все люди выведены, отметил Вилкул.

"В шахтах на момент удара было 596 человек. Применен план ликвидации аварии. Уже выведено 112 человек, осталось 484. Работы продолжаются", - сообщил Вилкул.

Также он указал, что вода частично отсутствует. Где это может быть – идет включение системы на генераторах.

Напомним

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что из-за вражеского удара в Харькове колоссальные инфраструктурные разрушения, в домах нет света, отопления, воды.

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