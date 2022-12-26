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Удар по жилому дому в Кривом Роге 16 декабря: увеличилось количество жертв

Киев • УНН

 • 386618 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. До пяти человек увеличилось количество жертв ракетного удара оккупантов по жилому дому 16 декабря в Кривом Роге. Об этом говорится в сообщении мэра города Александра Вилкула в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм скончался Анатолий Александрович Калиниченко, ему был 51 год… Врачи 10 дней боролись за его жизнь, сделали все, что могли. Но травмы были критические…", - говорится в сообщении.

Ранее

В результате ракетной атаки по Кривому Рогу в Днепропетровской области враг попал по объекту энергетической инфраструктуры и по жилому дому.

Последнюю жертву удара по дому – 1,5 летнего мальчика достали из-под завалов 17 декабря.

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