Удар по жилому дому в Кривом Роге 16 декабря: увеличилось количество жертв

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"Сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм скончался Анатолий Александрович Калиниченко, ему был 51 год… Врачи 10 дней боролись за его жизнь, сделали все, что могли. Но травмы были критические…", - говорится в сообщении.

Ранее

В результате ракетной атаки по Кривому Рогу в Днепропетровской области враг попал по объекту энергетической инфраструктуры и по жилому дому.

Последнюю жертву удара по дому – 1,5 летнего мальчика достали из-под завалов 17 декабря.