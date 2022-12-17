У Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 1,5-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика. Ворожий удар по місту забрав чотири життя. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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“Таке важко осягати, про таке важко писати... У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика... П’ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей”, — зазначив він.
Деталі
Резніченко додав, що вночі не вщухали і обстріли Нікопольщини. Російські окупанти накрили важкою артилерією дві громади — Червоногригорівську та Марганецьку. Люди цілі.
Пошкоджені будинки та лінії електропередач.
Нагадаємо
Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу на Дніпропетровщині ворог влучив по об’єкту енергетичної інфраструктури та по житловому будинку.