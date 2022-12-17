В Кривом Роге спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело 1,5-летнего мальчика

Цитата

“Такое трудно постигать, о таком трудно писать... В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика... Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них четверо детей”, — отметил он.

Детали

Резниченко добавил, что ночью не утихали и обстрелы Никопольщины. Российские оккупанты накрыли тяжелой артиллерией две общины — Красногригорьевскую и Марганецкую. Люди целые.

Повреждены дома и линии электропередач.

Напомним

В результате ракетной атаки по Кривому Рогу на Днепропетровщине враг попал по объекту энергетической инфраструктуры и по жилому дому.