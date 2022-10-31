росіяни пошкодили енергооб’єкт, який живить 350 тисяч квартир у Києві – Кличко

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"Енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкту, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві", – написав Кличко.

За його словами, фахівці ДТЕК і НЕК "Укренерго" разом з іншими екстреними службами й органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

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Вранці 31 жовтня російські війська знову завдали масованих ракетних ударів по інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва залишилася без світла та води.