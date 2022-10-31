Частина Києва після ворожих ударів без світла та води - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Частина Києва знеструмлена, також у частині міста немає водопостачання - у результаті ударів ворога по критичній інфраструктурі, повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
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"У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання", - написав Кличко у Телеграм.
З його слів, усі служби працюють. Детальніше - згодом.
Нагадаємо
По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО.