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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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Частина Києва після ворожих ударів без світла та води - мер

Частина Києва після ворожих ударів без світла та води - мер

Київ • УНН

 • 271124 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Частина Києва знеструмлена, також у частині міста немає водопостачання - у результаті ударів ворога по критичній інфраструктурі, повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Цитата

"У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання", - написав Кличко у Телеграм.

З його слів, усі служби працюють. Детальніше - згодом.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО.

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