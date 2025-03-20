Удар по аеродрому "Енгельс": джерела в СБУ повідомили деталі

Дрони СБУ та ССО завдали ударів дронами по аеродрому "Енгельс" у рф. Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації росії. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

Нічна "бавовна" на аеродромі "Енгельс" в саратовській області рф стала результатом спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації рф. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні - повідомив співрозмовник.

Джерела в СБУ зазначають, що внаслідок успішної атаки дронів СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Співрозмовник зазначив, що російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах енгельс та саратов.

"СБУ з побратимами продовжує з хірургічної точністю відпрацьовувати по ключових військових об’єктах рф, які є абсолютно законними військовими цілями. Такі спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Доповнення

У рф повідомили про нічну атаку дронів на саратов та енгельс у саратовській області, загоряння на території аеродрому та евакуацію.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявляв, що після нічної атаки дронів в енгельсі росія втратила ракети, зокрема Х-101.