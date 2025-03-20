Удар по аэродрому "Энгельс": источники в СБУ сообщили детали
Киев • УНН
Дроны СБУ и ССО нанесли удар по аэродрому «Энгельс» в рф, ключевой базе стратегической авиации. Зафиксированы пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.
Дроны СБУ и ССО нанесли удары дронами по аэродрому "Энгельс" в рф. Этот аэродром является ключевой базой стратегической авиации россии. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.
Ночной "хлопок" на аэродроме "Энгельс" в саратовской области рф стал результатом совместной работы СБУ и Сил специальных операций ВСУ. Этот аэродром является ключевой базой стратегической авиации рф. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. Именно с него взлетают самолеты, наносящие ракетные удары по Украине
Источники в СБУ отмечают, что в результате успешной атаки дронов СБУ и Сил специальных операций ВСУ в районе аэродрома зафиксированы пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.
Собеседник отметил, что российские системы ПВО действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах энгельс и саратов.
"СБУ с побратимами продолжает с хирургической точностью отрабатывать по ключевым военным объектам рф, которые являются абсолютно законными военными целями. Такие спецоперации уменьшают возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами", - сообщил информированный источник в СБУ.
Дополнение
В рф сообщили о ночной атаке дронов на саратов и энгельс в саратовской области, возгорании на территории аэродрома и эвакуации.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявлял, что после ночной атаки дронов в энгельсе россия потеряла ракеты, в том числе Х-101.