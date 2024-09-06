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Удар балістикою по Павлограду: кількість поранених зросла до 64

Удар балістикою по Павлограду: кількість поранених зросла до 64

Київ • УНН

 • 21863 перегляди

Внаслідок удару балістичними ракетами по Павлограду постраждало 64 особи. Росіяни застосували п'ять ракет типу "Іскандер-М"/KN-23, українські сили ППО збили 2 БПЛА над регіоном.

Внаслідок удару балістикою по Павлограду відомо вже про 64 поранених. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям

- заявив голова ОВА. 

Він також відзначив роботу ППО - від початку доби над регіоном збили 2 БПЛА росіян.

Нагадаємо

Як заявили Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю, 6 вересня, росіяни вдарили по Дніпропетровщині. Зокрема для атаки по Павлограду війська рф застосували  п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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