Удар балістикою по Павлограду: кількість поранених зросла до 64
Київ • УНН
Внаслідок удару балістичними ракетами по Павлограду постраждало 64 особи. Росіяни застосували п'ять ракет типу "Іскандер-М"/KN-23, українські сили ППО збили 2 БПЛА над регіоном.
Внаслідок удару балістикою по Павлограду відомо вже про 64 поранених. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям
Він також відзначив роботу ППО - від початку доби над регіоном збили 2 БПЛА росіян.
Нагадаємо
Як заявили Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю, 6 вересня, росіяни вдарили по Дніпропетровщині. Зокрема для атаки по Павлограду війська рф застосували п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23.