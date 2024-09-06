Удар баллистикой по Павлограду: количество раненых возросло до 64

В результате удара баллистикой по Павлограду известно уже о 64 раненых. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА, Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям - заявил председатель ОВА.

Он также отметил работу ПВО - с начала суток над регионом сбили 2 БПЛА россиян.

Напомним

Как заявили Воздушные силы ВСУ в пятницу, 6 сентября, россияне ударили по Днепропетровской области. В частности для атаки по Павлограду войска рф применили пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23.