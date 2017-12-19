Учені пророкують популярність синтетичному алкоголю вже через 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Наступне покоління західного суспільства може повністю перейти на вживання синтетичного алкоголю, який не викликає похмілля. Про це з посиланням на слова ведучого вченого Девіда Натта пише The Independent, передає УНН.
Професор Девід Натт, колишній радник з питань наркополітики в уряді Великої Британії, який сьогодні викладає в Імперському коледжі, припустив, що синтетичний алкоголь може витіснити традиційний років через 10-20.
"Років через 10-20 західне суспільство зовсім припинить вживати алкоголь, крім рідкісних випадків", - сказав він.
Учений вважає, що синтетичний алкоголь пройде шлях електронних сигарет, які почали витісняти тютюн і традиційні сигарети.
За його словами, після вживання такого алкоголю люди поводитимуться менш агресивно, він також матиме абсолютно відмінний вплив на організм у порівнянні з традиційним алкоголем.
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