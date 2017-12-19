Ученые предрекают популярность синтетическому алкоголю уже через 10 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Следующее поколение западного общества может полностью перейти на употребление синтетического алкоголя, который не вызывает похмелья. Об этом со ссылкой на слова ведущего ученого Дэвида Натта пишет The Independent, передает УНН.
Профессор Дэвид Натт, бывший советник по вопросам наркополитики в правительстве Великобритании, который сегодня преподает в Имперском колледже, предположил, что синтетический алкоголь может вытеснить традиционный лет через 10-20.
"Лет через 10-20 западное общество совсем прекратит употреблять алкоголь, кроме редких случаев", - сказал он.
Ученый считает, что синтетический алкоголь пройдет путь электронных сигарет, которые начали вытеснять табак и традиционные сигареты.
По его словам, после употребления такого алкоголя люди будут вести себя менее агрессивно, он также будет оказывать на организм совершенно отличное по сравнению с традиционным алкоголем влияние.
Напомним, что в этом году украинская водка ARCTICA получила наивысшую награду за свою чистоту.