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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 89055 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100489 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100902 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114126 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102588 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105478 просмотра

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Ученые предрекают популярность синтетическому алкоголю уже через 10 лет

Ученые предрекают популярность синтетическому алкоголю уже через 10 лет

Киев  •  УНН

 • 12581 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Следующее поколение западного общества может полностью перейти на употребление синтетического алкоголя, который не вызывает похмелья. Об этом со ссылкой на слова ведущего ученого Дэвида Натта пишет The Independent, передает УНН.

Профессор Дэвид Натт, бывший советник по вопросам наркополитики в правительстве Великобритании, который сегодня преподает в Имперском колледже, предположил, что синтетический алкоголь может вытеснить традиционный лет через 10-20.

"Лет через 10-20 западное общество совсем прекратит употреблять алкоголь, кроме редких случаев", - сказал он.

Ученый считает, что синтетический алкоголь пройдет путь электронных сигарет, которые начали вытеснять табак и традиционные сигареты.

По его словам, после употребления такого алкоголя люди будут вести себя менее агрессивно, он также будет оказывать на организм совершенно отличное по сравнению с традиционным алкоголем влияние.

Напомним, что в этом году украинская водка ARCTICA получила наивысшую награду за свою чистоту. 

Украинские Национальные Новости

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