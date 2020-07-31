Учасників злочинної групи підозрюють у підриві мосту на Луганщині під час окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у підриві мосту в Луганській області під час окупації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"За процесуального керівництва прокуратури Луганської області чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які у липні 2014 року вчинили підрив мосту, повідомлено про підозру за фактом диверсії, створення не передбачених законом збройних формувань або участі у їх діяльності, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у середині липня 2014 року підривники заклали вибухівку на автомобільному мосту між населеними пунктами Золотарівка Попаснянського району Луганської області та Верхньокам’янське Бахмутського району Донецької області, що проходив через залізничну колію. Переправу було заміновано за допомогою шахтного тротилу, детонаторів та шахтної підривної машинки.
Також діяльність злочинної групи зупинено 24 липня 2014 року після звільнення населених пунктів Луганщини від незаконних збройних формувань РФ.
"Наразі до одного з підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, інших учасників злочинної групи оголошено у розшук", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, СБУ затримала диверсанта, який у 2014 році підірвав міст на Донбасі.