СБУ затримала диверсанта, який у 2014 році підірвав міст на Донбасі

КИЇВ. 12 вересня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил затримано диверсанта, який у 2014 році підірвав стратегічний міст через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, передає УНН.