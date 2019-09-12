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СБУ затримала диверсанта, який у 2014 році підірвав міст на Донбасі

СБУ затримала диверсанта, який у 2014 році підірвав міст на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил затримано диверсанта, який у 2014 році підірвав стратегічний міст через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, передає УНН.

За даними спецслужби, перебуваючи у незаконних збройних формуваннях, бойовик опанував методи і навички вибухо-підривної діяльності.

"Задокументовано, що зловмисник входив до складу бандформування "Полтинник" та перебував на окупованій території Луганщини. Але два роки тому з особистих мотивів виїхав на звільнену від окупантів територію і переховувався у дружини, у знайомих у сараях та гаражах у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Привольї, Новодружеську. Він також мешкав у наметі в лісах на околицях міст", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у спецслужбі, силовики затримали бойовика у помешканні його знайомого у селищі Шепілове Попаснянського району, куди він зайшов перевдягнутися перед зустріччю зі знайомим.

Під час обшуків силовики вилучили у бойовика стартовий пістолет "Шмайсер" калібром 9 мм з ознаками переробки, револьвер системи "Наган" часів Другої світової війни, майже 50 набоїв калібру 7,62 мм до гвинтівки, 18 набоїв травматичної дії калібру 9 мм, 3 штик-ножі до гвинтівки.

"Затриманий також зізнався правоохоронцям, що мінував дорогу на Соледар та мости у Лисичанську, підірвав Томашовський міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком", - зазначили у СБУ.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії за ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) КК кодексу України.

Крім того, з урахуванням того, що затриманий брав безпосередню участь у підриві мосту, розглядається процесуальна перспектива порушення стосовно нього кримінального провадження за скоєння злочину, передбаченого ст. 258-3 (терористичний акт) КК України, додали у спецслужбі.

Нагадаємо, з початку військових дій на Сході України СБУ оголосила про підозру 201 іноземцю-найманцю, які воювали на боці "ЛНР" та "ДНР".

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