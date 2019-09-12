СБУ задержала диверсанта, который в 2014 году подорвал мост на Донбассе

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил задержан диверсанта, который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.