СБУ задержала диверсанта, который в 2014 году подорвал мост на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил задержан диверсанта, который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.
По данным спецслужбы, находясь в незаконных вооруженных формированиях, боевик овладел методами и навыками взрыво-подрывной деятельности.
"Задокументировано, что злоумышленник входил в состав бандформирования "Полтинник" и находился на оккупированной территории Луганской области. Но два года назад по личным мотивам выехал на освобожденную от оккупантов территорию и скрывался у жены, у знакомых в сараях и гаражах в Северодонецке, Лисичанске, Приволье, Новодружеске. Он также жил в палатке в лесах в окрестностях городов", - говорится в сообщении.
Как отметили в спецслужбе, силовики задержали боевика в доме его знакомого в поселке Шепилово Попаснянского района, куда он зашел переодеться перед встречей со знакомым.
Во время обысков силовики изъяли у боевика стартовый пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм с признаками переработки, револьвер системы "Наган" времен Второй мировой войны, почти 50 патронов калибра 7,62 мм к винтовке, 18 патронов травматического действия калибра 9 мм, 3 штык-ножа к винтовке.
"Задержанный также признался правоохранителям, что минировал дорогу на Соледар и мосты в Лисичанске, взорвал Томашовский мост между Лисичанском и Северодонецком", - отметили в СБУ.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК кодекса Украины.
Кроме того, с учетом того, что задержанный принимал непосредственное участие в подрыве моста, рассматривается процессуальная перспектива возбуждения в отношении него уголовного производства за совершение преступления, предусмотренного ст. 258-3 (террористический акт) УК Украины, добавили в спецслужбе.
Напомним, с начала военных действий на Востоке Украины СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу-наемнику, воевавших на стороне "ЛНР" и "ДНР".