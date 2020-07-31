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Участников преступной группы подозревают в подрыве моста в Луганской области во время оккупации

Участников преступной группы подозревают в подрыве моста в Луганской области во время оккупации

Киев  •  УНН

 • 10799 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в подрыве моста в Луганской области во время оккупации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области четырем участникам организованной преступной группы, которые в июле 2014 года совершили подрыв моста, сообщено о подозрении по факту диверсии, создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности, а также незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в середине июля 2014 года подрывники заложили взрывчатку на автомобильном мосту между населенными пунктами Золотаревка Попаснянского района Луганской области и Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области, который проходил через железнодорожные пути. Переправу было заминировано с помощью шахтного тротила, детонаторов и шахтной подрывной машинки.

Также деятельность преступной группы остановлена 24 июля 2014 года после освобождения населенных пунктов Луганской области от незаконных вооруженных формирований РФ.

"Сейчас к одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, другие участники преступной группы объявлены в розыск", - отмечается в сообщении.

Напомним, СБУ задержала диверсанта, который в 2014 году взорвал мост на Донбассе.

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