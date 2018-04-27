Убивство Ноздровської: Россошанському продовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрія Россошанського до 25 червня. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
"За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Росошанського Ю.В., слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено зазначене клопотання", - повідомили у суді.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави продовжено до 25 червня 2018 року, додали в установі.
Поліція 8 січня затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської. Слідчий оголосив підозру у вбивстві юристки.
Вишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.