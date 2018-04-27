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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Убивство Ноздровської: Россошанському продовжили арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрія Россошанського до 25 червня. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.

Убивство Ноздровської: Россошанському продовжили арешт

"За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Росошанського Ю.В., слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено зазначене клопотання", - повідомили у суді.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави продовжено до 25 червня 2018 року, додали в установі.

Поліція 8 січня затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської. Слідчий оголосив підозру у вбивстві юристки.

Вишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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