Убийство Ноздровской: Россошанскому продлили арест

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В., следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство", - сообщили в суде.

Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлена до 25 июня 2018 года, добавили в учреждении.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей.