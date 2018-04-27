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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Убийство Ноздровской: Россошанскому продлили арест

Киев • УНН

 • 8224 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского до 25 июня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.

Убийство Ноздровской: Россошанскому продлили арест

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В., следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство", - сообщили в суде.

Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлена до 25 июня 2018 года, добавили в учреждении.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украинские Национальные Новости

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