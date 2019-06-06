Убивство 5-річного хлопчика: Ценова призначено керівником поліцейських сил в ООС

КИЇВ. 6 червня. УНН. Колишнього начальника ГУНП у Київській області Дмитра Ценова, який подав у відставку через вбивство 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, призначено керівником поліцейських сил в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це написав у Facebook перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.