Убивство 5-річного хлопчика: Ценова призначено керівником поліцейських сил в ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Колишнього начальника ГУНП у Київській області Дмитра Ценова, який подав у відставку через вбивство 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, призначено керівником поліцейських сил в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це написав у Facebook перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Сьогодні зранку командуючому ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил в зоні проведення операції Об’єднаних сил генерала Дмитра Ценова. Це посада, на якій він повинен бути в окопі, на кожному блокпосту", - повідомив Аброськін.
Він також проінформував, що у складі сил ООС на постійній основі несуть службу більше тисячі співробітників Національної поліції України.
"Основне завдання — виявлення терористів, вилучення зброї та вибухівки, забезпечення громадського порядку", - додав Аброськін.
Нагадаємо, у Переяслав-Хмельницькому на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.
З’ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.
За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.
Через смерть дитини начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов подав у відставку та попросив направити його в ООС.