Убийство 5-летнего мальчика: Ценов назначен руководителем полицейских сил в ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Бывшего начальника ГУНП в Киевской области Дмитрия Ценова, который подал в отставку из-за убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, назначен руководителем полицейских сил в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сырскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции Объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту", - сообщил Аброськин.
Он также проинформировал, что в составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции Украины.
"Основная задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка", - добавил Аброськин.
Напомним, в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.
Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.
Из-за смерти ребенка начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил направить его в ООС.