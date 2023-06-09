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Звягель зіткнувся з масштабними наслідками через нічну атаку рф: оголошено про НС місцевого рівня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У Звягелі на Житомирщині через падіння уламків під час нічної атаки російських військ зруйновано 6 будинків, пошкоджено 58. Оголошено про надзвичайну ситуацію місцевого рівня, пов’язану з російською агресією. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає УНН.

Звягель зіткнувся з масштабними наслідками через нічну атаку рф: оголошено про НС місцевого рівня

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«Сьогодні, як і рівно рік тому від російського ракетного удару постраждав Звягель. Тоді вибухом було пошкоджено багатоповерхівку, але обійшлося без жертв. На жаль цієї ночі уламки ракети впали в одному з житлових районів міста. На місце падіння одразу виїхали підрозділи ДСНС. Пожежу вдалося ліквідувати протягом двох годин. Уламки ще однієї ракети знайшли в полі неподалік Звягеля поза межами будь-якої забудови», - повідомив Бунечко.

Деталі

За його словами, від російської ракети загинула 70-річна жінка, троє постраждали. Госпіталізована лише одна людина - у стані середньої важкості вона перебуває у міській лікарні.

«На місці падіння зараз працює заступник начальника Житомирської ОВА Олександр Федько. Експертна група визначає масштаб руйнувань. За підсумком обстежень, що вже проведені, можна констатувати, що зруйновано 6 будинків, пошкоджено 58», - зазначив Бунечко.

Бунечко повідомив, що остаточна цифра буде встановлена по завершенню робіт.

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«Оголошено про надзвичайну ситуацію місцевого рівня, пов’язану з російською агресією. Районна військова адміністрація та міська влада працюють над визначенням обсягу першочергових відновлювальних робіт, а також забезпеченням житлом постраждалих. Уже розпочато ремонт покрівель. Люди не залишаться сам на сам з цією бідою», - зазначив Бунечко.

Він додав, що допомога буде надаватися з місцевого бюджету.

«Також можна подавати заявки до державної програми «Євідновлення», через яку вже отримують виплати українці, будинки яких постраждали від дій росіян раніше. Для цього необхідно звернутися до відповідної комісії за місцем знаходження пошкодженого майна», - повідомив Бунечко.

Раніше

Повідомлялося, що у Житомирській області внаслідок нічної атаки ворога зруйновано 4 будинки, пошкоджено 30.

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