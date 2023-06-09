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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Звягель столкнулся с масштабными последствиями из-за ночной атаки рф: объявлено о ЧС местного уровня

Киев • УНН

 • 428182 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Звягеле Житомирской области из-за падения обломков во время ночной атаки российских войск разрушено 6 домов, повреждено 58. Объявлено о чрезвычайной ситуации местного уровня, связанной с российской агрессией. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.

Звягель столкнулся с масштабными последствиями из-за ночной атаки рф: объявлено о ЧС местного уровня

Цитата

«Сегодня, как и ровно год назад от российского ракетного удара пострадал Звягель. Тогда взрывом была повреждена многоэтажка, но обошлось без жертв. К сожалению этой ночью обломки ракеты упали в одном из жилых районов города. На место падения сразу выехали подразделения ГСЧС. Пожар удалось ликвидировать в течение двух часов. Обломки еще одной ракеты нашли в поле неподалеку Звягеля за пределами любой застройки», - сообщил Бунечко.

Детали

По его словам, от российской ракеты погибла 70-летняя женщина, трое пострадали. Госпитализирован только один человек - в состоянии средней тяжести он находится в городской больнице.

«На месте падения сейчас работает заместитель начальника Житомирской ОВА Александр Федько. Экспертная группа определяет масштаб разрушений. По итогам обследований, которые уже проведены, можно констатировать, что разрушено 6 домов, повреждено 58», - отметил Бунечко.

Бунечко сообщил, что окончательная цифра будет установлена по завершению работ.

Цитата

«Объявлено о чрезвычайной ситуации местного уровня, связанной с российской агрессией. Районная военная администрация и городские власти работают над определением объема первоочередных восстановительных работ, а также обеспечением жильем пострадавших. Уже начат ремонт кровель. Люди не останутся один на один с этой бедой», - отметил Бунечко.

Он добавил, что помощь будет предоставляться из местного бюджета.

«Также можно подавать заявки в государственную программу «єВідновлення», через которую уже получают выплаты украинцы, дома которых пострадали от действий россиян ранее. Для этого необходимо обратиться в соответствующую комиссию по месту нахождения поврежденного имущества», - сообщил Бунечко.

Ранее

Сообщалось, что в Житомирской области в результате ночной атаки врага разрушено 4 дома, повреждено 30.

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