Нічна атака на Житомирщині завдала руйнувань: показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Через падіння уламків під час нічної ракетної атаки російських військ у Житомирській області, за попередньою інформацією, зруйновано 4 будинки, пошкоджено 30. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ДСНС України.
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«Вночі, в одному із міст регіону, внаслідок падіння уламків, за попередньою інформацією, зруйновано 4 будинки, пошкоджено 30. Одна людина загинула та троє травмовано. Виникло загоряння пошкодженого житлового будинку та залишків зруйнованого будинку на площі 300 кв. м», - ідеться в повідомленні ДСНС.
Повідомляється, що о 4:46 пожежу було ліквідовано.
Доповнення
Внаслідок нічної ракетної атаки ворога на Житомирщині одна людина загинула, ще троє отримали поранення.