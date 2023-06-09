Ночная атака в Житомирской области причинила разрушения: показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Из-за падения обломков во время ночной ракетной атаки российских войск в Житомирской области, по предварительной информации, разрушены 4 дома, повреждены 30. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
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«Ночью, в одном из городов региона, в результате падения обломков, по предварительной информации, разрушено 4 дома, повреждено 30. Один человек погиб и трое травмированы. Возникло возгорание поврежденного жилого дома и остатков разрушенного дома на площади 300 кв. м», - говорится в сообщении ГСЧС.
Сообщается, что в 4:46 пожар был ликвидирован.
Дополнение
В результате ночной ракетной атаки врага в Житомирской области один человек погиб, еще трое получили ранения.