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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ночная атака в Житомирской области причинила разрушения: показали последствия

Киев • УНН

 • 237551 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Из-за падения обломков во время ночной ракетной атаки российских войск в Житомирской области, по предварительной информации, разрушены 4 дома, повреждены 30. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Ночная атака в Житомирской области причинила разрушения: показали последствия

Цитата

«Ночью, в одном из городов региона, в результате падения обломков, по предварительной информации, разрушено 4 дома, повреждено 30. Один человек погиб и трое травмированы. Возникло возгорание поврежденного жилого дома и остатков разрушенного дома на площади 300 кв. м», - говорится в сообщении ГСЧС.

Сообщается, что в 4:46 пожар был ликвидирован.

Дополнение

В результате ночной ракетной атаки врага в Житомирской области один человек погиб, еще трое получили ранения.

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