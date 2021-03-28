У ЗСУ зафіксовано ще 115 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У ЗСУ за минулу добу зареєстровано 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, пише УНН з посиланням на повідомлення Командування Медичних сил ЗСУ.
Деталі
“За минулу добу зареєстровано 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізована 21 особа”, — вказано у повідомленні.
Станом на 10:00 28 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2632 особи. Всього за час пандемії одужало 18027 осіб, летальних випадків 55.
На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 777 осіб.
Вакцинація у ЗСУ
“Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 18617 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 2138 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 440 осіб”, — вказано у повідомленні.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,644 млн випадків COVID-19, за добу — 11 932.