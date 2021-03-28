В ВСУ зафиксировано еще 115 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В ВСУ за минувшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, пишет УНН со ссылкой на сообщение Командование Медицинских сил ВСУ.
Детали
“За прошедшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 21 человек”, — указано в сообщении.
По состоянию на 10:00 28 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2632 человека. Всего за время пандемии выздоровели 18027 человек, летальных случаев 55.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 777 человек.
Вакцинация в ВСУ
“С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 18617 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2138 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 440 человек”, — указано в сообщении.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,644 млн случаев COVID-19, за сутки — 11 932.