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У ЗСУ за добу виявили близько 200 нових випадків COVID-19

У ЗСУ за добу виявили близько 200 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 199 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, загалом хворіють 2326 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 12 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2326 осіб. Всього за час пандемії одужало – 5036 осіб, летальних випадків – 20. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 437 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 97 осіб. За минулу добу зареєстровано 199 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них до закладів охорони госпіталізовано 30 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 169 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося раніше в УНН, за добу у системі МВС виявлено 485 випадків коронавірусу, а також через наслідки COVID-19 помер ще один правоохоронець.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили рекордні 11 057 нових випадків COVID-19.

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