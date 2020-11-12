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За добу коронавірус виявили у ще 485 правоохоронців, один помер

За добу коронавірус виявили у ще 485 правоохоронців, один помер

Київ • УНН

 • 12086 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Серед співробітників системи внутрішніх справ за минулу добу виявили 485 нових інфікованих коронавірусом, одна людина померла від ускладнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.

“Станом на ранок 12 листопада зафіксовано 485 нових випадків коронавірусної хвороби серед працівників МВС, один — помер від ускладнень. Найбільшу кількість хворих зареєстровано у Запорізькій (+41), Черкаській областях (+30) та у м. Києві (+23)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 16 914 працівників МВС, одужали — 15 904, померли — 46.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 12 листопада зафіксовано вже пів мільйона випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — абсолютний антирекорд для країни, вперше понад 11 тисяч.

Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, тоді показник перевищив 10 тисяч за добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

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