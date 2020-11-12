В ВСУ за сутки обнаружили около 200 новых случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 12 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2326 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 5036 человек, летальных исходов - 20. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 437 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 97 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них в учреждения госпитализированы 30 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 169 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось ранее в УНН, за сутки в системе МВД выявлено 485 случаев коронавируса, а также из-за последствий COVID-19 скончался еще один правоохранитель.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили рекордные 11 057 новых случаев COVID-19.