У ЗСУ за добу виявили 34 нових випадки COVID-19

"Станом на 10:00 12 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 322 особи. Всього за час пандемії одужало – 712 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 743 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 278 осіб. За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 10 осіб, а на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 24 особи.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.