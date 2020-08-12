В ВСУ за сутки обнаружили 34 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего болеют 322 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 12 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 322 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 712 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 743 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 278 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 10 человек, а на лечении дома под наблюдением медицинской службы - 24 человека.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.