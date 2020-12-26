У ЗСУ за добу вивлено 78 нових випадків коронавірусу, померло вже 37 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано 78 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, також зафіксовано 37 летальний випадок. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає УНН.
"За минулу добу зареєстровано 78 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб", - йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби, станом на 10.00 26 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2427 осіб.
Всього за час пандемії одужало – 11161 особа, летальних випадків – 37.
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 423 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 34 особи.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 64 особи:
Київська область – 17 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України;
Миколаївська область – 11 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України;
Одеська область – 6 військовослужбовців;
Житомирська область – 6 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України;
Донецька область – 5 військовослужбовців;
Львівська та Чернігівська області – по 3 військовослужбовця;
Луганська область – 2 військовослужбовця;
Черкаська, Вінницька та Херсонська області – по 1 військовослужбовцю.
"Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на ранок перевищила 1 млн 19 тис., добовий приріст — понад 7,7 тис.