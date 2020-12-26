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У ЗСУ за добу вивлено 78 нових випадків коронавірусу, померло вже 37 осіб

Київ • УНН

 • 13478 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано 78 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, також зафіксовано 37 летальний випадок. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає УНН.

У ЗСУ за добу вивлено 78 нових випадків коронавірусу, померло вже 37 осіб

"За минулу добу зареєстровано 78 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, станом на 10.00 26 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2427 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 11161 особа, летальних випадків – 37.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 423 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 34 особи.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 64 особи:

Київська область – 17 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України;

Миколаївська область – 11 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України;

Одеська область – 6 військовослужбовців;

Житомирська область – 6 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України;

Донецька область – 5 військовослужбовців;

Львівська та Чернігівська області – по 3 військовослужбовця;

Луганська область – 2 військовослужбовця;

Черкаська, Вінницька та Херсонська області – по 1 військовослужбовцю.

"Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на ранок перевищила 1 млн 19 тис., добовий приріст — понад 7,7 тис.

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