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В ВСУ в сутки вывлено 78 новых случаев коронавируса, умерло уже 37 человек

Киев • УНН

 • 13478 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, также зафиксировано 37 летальный случай. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает УНН.

В ВСУ в сутки вывлено 78 новых случаев коронавируса, умерло уже 37 человек

"За прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 10.00 26 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2427 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 11161 человек, летальных случаев - 37.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 423 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 34 человека.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 64 человека:

Киевская область - 17 военнослужащих и 3 работника ВС Украины;

Николаевская область - 11 военнослужащих и 3 работника ВС Украины;

Одесская область - 6 военнослужащих;

Житомирская область - 6 военнослужащих и 2 работника ВС Украины;

Донецкая область - 5 военнослужащих;

Львовская и Черновицкая области - по 3 военнослужащих;

Луганская область - 2 военнослужащих;

Черкасская, Винницкая и Херсонская области - по 1 военнослужащему.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на утро превысило 1 млн 19 тыс., суточный прирост - более 7,7 тыс.

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