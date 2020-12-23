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У ЗСУ за добу понад 120 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано 123 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

У ЗСУ за добу понад 120 випадків COVID-19

“Станом на 10:00 23 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2697 осіб. Всього за час пандемії одужало – 10491 особа, летальних випадків – 36. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 427 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 44 особи. За минулу добу зареєстровано 123 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан здоров’я госпіталізованих пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 110 осіб. Їх стан також задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 23 грудня зафіксовано вже 989 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 10 тисяч, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих.

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