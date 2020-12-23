В ВСУ за сутки более 120 случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 23 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2697 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 10491 человек, летальных исходов - 36. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 427 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 44 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 123 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья госпитализированных пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 110 человек. Их состояние также удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине на 8 часов 23 декабря зафиксировано уже 989 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч, рост по сравнению по сравнению с предыдущими сутками, впрочем количество выздоровевших вторые сутки превышает количество заболевших.