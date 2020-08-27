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У ЗСУ відсутня стратегія управління: Гавриш назвав наслідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Збройні Сили України знаходяться сьогодні не в найкращому стані. Про це в ефірі "Українське радіо" розповів політик, доктор юридичних наук, перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш, передає УНН.

У ЗСУ відсутня стратегія управління: Гавриш назвав наслідки

За його словами, ЗСУ - це єдиний інститут, покликаний забезпечити суверенітет і незалежність української держави.

"Тому говорячи про Збройні сили, ми маємо розділити це на два поняття: Збройні сили, як інститут, який забезпечує оборону країни від будь-якого зовнішнього посягання і збройні сили, які беруть участь у сучасній війні проти Росії. У першому випадку стан Збройних Сил є достатньо здатний до певних дій", - констатує Гавриш.

Втім, з точки зору війни Збройні Сили знаходяться не в найкращому стані, говорить фахівець. Через відсутність стратегії управління ЗСУ, додає Гавриш.

"Перше і найгірше - Збройні Сили закопані в окопи і знаходяться фактично в пасивному стані, коли в офіцерів, солдатів і генералів виникає окопна психологія.

Врешті друга проблема – підпорядкування Збройних Сил переходить від безпосередньо військового командування, тобто офіцерів, генералів штабів, які розробляють плани воєнних операцій до політиків”, - каже він.

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Третій момент полягає в тому, що ми так і не створили таку оборону, використовуючи Збройні Сили України, яка дозволила б унеможливити будь-які розмови про наступ бойовиків чи про наступ збройних сил РФ, оскільки не створена резервна армія, додає фахівець.

За словами Гавриша, за роки війні на сході загинуло від 13 до 15 тисяч військовослужбовців, натомість, створення відповідних систем технічної оборони при використанні спеціальних мін зведено до нуля.

"Модель Збройних сил воюючої держави має бути визначеною. Ця стратегія має бути більш чіткою і зрозумілою. Наприклад ізраїльська модель, модель, яка схожа на країни, які пройшли шлях війни і створили потужні військові системи, забезпечили єдність збройних сил політичними системами. Оскільки в Україні цього немає, то проведення модернізації Збройних Сил відбувається виключно за рахунок допомоги США", - пояснив Гавриш.

Зауважимо, що військові експерти вже заговорили про ймовірну скору ротацію головнокомандуча ЗСУ Руслана Хомчака, оскільки він “не людина Президента”. 

Раніше фахівці критикували Хомчака за пропоновану ним “кадрову реформу”, яка за оцінками військових екпертів, ветеранів і волонтерів, може призвести до знищення артилерії та звільнення командувачів із бойовим досвідом. 

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