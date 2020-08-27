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В ВСУ отсутствует стратегия управления: Гавриш назвал последствия

Киев • УНН

 • 23463 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Вооруженные Силы Украины находятся сегодня не в лучшем состоянии. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал политик, доктор юридических наук, первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш, передает УНН.

В ВСУ отсутствует стратегия управления: Гавриш назвал последствия

По его словам, ВСУ - это единственный институт, призванный обеспечить суверенитет и независимость украинского государства.

"Поэтому говоря о Вооруженных силах, мы должны разделить это на два понятия: Вооруженные силы, как институт, который обеспечивает оборону страны от любого внешнего посягательства и вооруженные силы, участвующие в современной войне против России. В первом случае состояние Вооруженных Сил является достаточно способным к определенным действиям", - констатирует Гавриш.

Впрочем, с точки зрения войны Вооруженные Силы находятся не в лучшем состоянии, говорит специалист. Из-за отсутствия стратегии управления ВСУ, добавляет Гавриш.

"Первое и самое худшее - Вооруженные Силы закопаны в окопы и находятся фактически в пассивном состоянии, когда у офицеров, солдат и генералов возникает окопная психология.

И вторая проблема - подчинение Вооруженных Сил переходит от непосредственно военного командования, то есть офицеров, генералов штабов, которые разрабатывают планы военных операций к политикам", - говорит он.

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Третий момент заключается в том, что мы так и не создали такую оборону, используя Вооруженные Силы Украины, которая позволила бы исключить любые разговоры о наступлении боевиков или о наступлении вооруженных сил РФ, поскольку не создана резервная армия, добавляет специалист.

По словам Гавриша, за годы войны на востоке погибло от 13 до 15 тыс. военнослужащих, но создание соответствующих систем технической обороны при использовании специальных мин сведено к нулю.

"Модель Вооруженных сил воюющего государства должна быть определенной. Эта стратегия должна быть более четкой и понятной. Например израильская модель, модель, которая похожа на страны, которые прошли путь войны и создали мощные военные системы, обеспечили единство вооруженных сил политическими системами. Поскольку в Украине этого нет, то проведение модернизации Вооруженных Сил происходит исключительно за счет помощи США", - пояснил Гавриш.

Отметим, что военные эксперты уже заговорили о возможной скорой ротации главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, поскольку он "не человек Президента".

Ранее специалисты критиковали Хомчака за предлагаемую им "кадровую реформу", которая по оценкам военных экпертов, ветеранов и волонтеров, может привести к уничтожению артиллерии и увольнения командующих с боевым опытом.

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