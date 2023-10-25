У ЗСУ сформували батальйон із росіян - Bloоmberg

Деталі

За даними Bloоmberg, батальйон "Сибір" сформували з десяток росіян і представників етнічних меншин росії, які приїхали через треті країни, щоб вступити до лав української армії.

На відміну від добровольчих груп, таких як легіон "Свобода Росії", які заявили про свою підтримку України, ці бійці входять до складу регулярної української армії і очікують відправки в бій найближчим часом.

Серед них є представники таких народностей, як якути і буряти, які проживають у великому східно-сибірському регіоні росії та заявили про своє бажання здобути незалежність від рф і розглядають перемогу України у війні як крок до цієї мети.

"Якщо люди хочуть воювати за Україну, за наші кордони, за розвал цього російського радянського режиму, то чому б і ні?" - сказав їхній український інструктор і командир агентству Bloomberg News під час відвідин у тренувальної бази батальйону. "Це їхній вибір, і він показує, що не всі росіяни підтримують путіна", - додав він.

Доповнення

Зазначається, що учасники батальйону "Сибір" пройшли ретельну перевірку. Після чого підписали військовий контракт, прийнявши армійські позивні.

За словами представника української армії, всі військовослужбовці 60-тисячного батальйону - добровольці, і ніхто з них не набирається з числа російських військовополонених. За його словами, українські військові планують прискорити перевірку анкетних даних, яка може тривати до року, щоб залучити більше росіян до своїх лав.

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"Нам потрібно знищити кремлівський режим", - сказав 29-річний якут із позивним Варган, який зізнався, що не мав жодного військового досвіду до того, як проїхав тисячі кілометрів від сибірського міста Іркутська, щоб спробувати вступити до лав української армії.

росіянин із московської області, з позивним Ганді, розповів, що залишив росію одразу після вторгнення в лютому 2022 року і вирушив в Україну через Польщу, "щоб боротися зі злочинами, скоєними країною".

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