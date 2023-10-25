В ВСУ сформировали батальон из россиян - Bloоmberg

Детали

По данным Bloоmberg, батальон "Сибирь" сформировали из десяток россиян и представителей этнических меньшинств россии, которые приехали через третьи страны, чтобы вступить в ряды украинской армии.

В отличие от добровольческих групп, таких как легион "Свобода России", которые заявили о своей поддержке Украины, эти бойцы входят в состав регулярной украинской армии и ожидают отправки в бой в ближайшее время.

Среди них есть представители таких народностей, как якуты и буряты, проживающие в обширном восточно-сибирском регионе россии, которые заявили о своем желании обрести независимость от рф и рассматривают победу Украины в войне как шаг к этой цели.

"Если люди хотят воевать за Украину, за наши границы, за развал этого российского советского режима, то почему бы и нет?" - сказал их украинский инструктор и командир агентству Bloomberg News во время посещения тренировочной базы батальона. "Это их выбор, и он показывает, что не все россияне поддерживают путина", - добавил он.

Дополнение

Отмечается, что участники батальона "Сибирь" прошли тщательную проверку. После чего подписали военный контракт, приняв армейские позывные.

По словам представителя украинской армии, все военнослужащие 60-тысячного батальона - добровольцы, и никто из них не набирается из числа российских военнопленных. По его словам, украинские военные планируют ускорить проверку анкетных данных, которая может длиться до года, чтобы привлечь больше россиян в свои ряды.

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"Нам нужно уничтожить кремлевский режим", - сказал 29-летний якут с позывным Варган, который признался, что не имел никакого военного опыта до того, как проехал тысячи километров от сибирского города Иркутска, чтобы попробовать вступить в ряды украинской армии.

россиянин из московской области, с позывным Ганди, рассказал, что покинул россию сразу после вторжения в феврале 2022 года и отправился в Украину через Польшу, "чтобы бороться с преступлениями, совершенными страной".

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