В ВСУ сформировали батальон из россиян - Bloоmberg
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Вооруженные силы Украины сформировали батальон солдат, который полностью состоит из граждан россии. Бойцы из рф хотят воевать против вторжения президента владимира путина. Об этом сообщает Bloоmberg, пишет УНН.
Детали
По данным Bloоmberg, батальон "Сибирь" сформировали из десяток россиян и представителей этнических меньшинств россии, которые приехали через третьи страны, чтобы вступить в ряды украинской армии.
В отличие от добровольческих групп, таких как легион "Свобода России", которые заявили о своей поддержке Украины, эти бойцы входят в состав регулярной украинской армии и ожидают отправки в бой в ближайшее время.
Среди них есть представители таких народностей, как якуты и буряты, проживающие в обширном восточно-сибирском регионе россии, которые заявили о своем желании обрести независимость от рф и рассматривают победу Украины в войне как шаг к этой цели.
"Если люди хотят воевать за Украину, за наши границы, за развал этого российского советского режима, то почему бы и нет?" - сказал их украинский инструктор и командир агентству Bloomberg News во время посещения тренировочной базы батальона. "Это их выбор, и он показывает, что не все россияне поддерживают путина", - добавил он.
Дополнение
Отмечается, что участники батальона "Сибирь" прошли тщательную проверку. После чего подписали военный контракт, приняв армейские позывные.
По словам представителя украинской армии, все военнослужащие 60-тысячного батальона - добровольцы, и никто из них не набирается из числа российских военнопленных. По его словам, украинские военные планируют ускорить проверку анкетных данных, которая может длиться до года, чтобы привлечь больше россиян в свои ряды.
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"Нам нужно уничтожить кремлевский режим", - сказал 29-летний якут с позывным Варган, который признался, что не имел никакого военного опыта до того, как проехал тысячи километров от сибирского города Иркутска, чтобы попробовать вступить в ряды украинской армии.
россиянин из московской области, с позывным Ганди, рассказал, что покинул россию сразу после вторжения в феврале 2022 года и отправился в Украину через Польшу, "чтобы бороться с преступлениями, совершенными страной".
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