росіяни завезли додаткову партію ракет С-300 для ударів по українському прикордонню – Центр Нацспротиву

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Зазначається, що глибока модернізація пройшла з метою можливості нанесення ударів по наземним цілям в Україні, на потужностях АТ “Дубненский машинобудівний завод” імені Фєдорова” в місті дубна московської області.

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"Проте завдяки небайдужим місцевим нам відомо про пересування російської техніки, а отже й про наміри ворога. Відтак реалізація цих планів є сумнівною, й за такі дії настане розплата", - йдеться у повідомленні.

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