росіяни завезли додаткову партію ракет С-300 для ударів по українському прикордонню – Центр Нацспротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. російські загарбники завезли у район брянська (рф) нову партію модернізованих ракет до комплексів С-300, для атак на прикордонні території України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається, що глибока модернізація пройшла з метою можливості нанесення ударів по наземним цілям в Україні, на потужностях АТ “Дубненский машинобудівний завод” імені Фєдорова” в місті дубна московської області.
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"Проте завдяки небайдужим місцевим нам відомо про пересування російської техніки, а отже й про наміри ворога. Відтак реалізація цих планів є сумнівною, й за такі дії настане розплата", - йдеться у повідомленні.
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