россияне завезли дополнительную партию ракет С-300 для ударов по украинской границе - Центр Нацсопротивления

Детали

Отмечается, что глубокая модернизация прошла с целью возможности нанесения ударов по наземным целям в Украине, на мощностях АО “Дубненский машиностроительный завод” имени Федорова” в городе дубна московской области.

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"Однако благодаря неравнодушным местным нам известно о передвижении российской техники, а следовательно и о намерениях врага. Поэтому реализация этих планов сомнительна, и за такие действия наступит расплата", - говорится в сообщении.

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