россияне завезли дополнительную партию ракет С-300 для ударов по украинской границе - Центр Нацсопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. российские захватчики завезли в район брянска (рф) новую партию модернизированных ракет к комплексам С-300, для атак на приграничные территории Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
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Отмечается, что глубокая модернизация прошла с целью возможности нанесения ударов по наземным целям в Украине, на мощностях АО “Дубненский машиностроительный завод” имени Федорова” в городе дубна московской области.
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"Однако благодаря неравнодушным местным нам известно о передвижении российской техники, а следовательно и о намерениях врага. Поэтому реализация этих планов сомнительна, и за такие действия наступит расплата", - говорится в сообщении.
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