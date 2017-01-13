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У зоні спалаху АЧС на Кіровоградщині знищили майже 400 свиней

У зоні спалаху АЧС на Кіровоградщині знищили майже 400 свиней

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Новоукраїнському районі Кіровгорадської області на початку року було зафіксовано спадах АЧС. На території одного із сільськогосподарських підприємств у селі Рівному загинуло 58 голів свиней. Про це УНН повідомили у Кіровоградській ОДА.

Лабораторні аналізи, проведені 8 січня у державному науково-дослідному інституті лабораторної діагностики у м. Києві, підтвердили, що свині загинули від африканської чуми.

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“З метою локалізації та ліквідації АЧС у зоні спалаху хвороби вжито комплекс охоронно-карантинних заходів. Зокрема, у корпусі № 1 тваринницького комплексу, де мав місце масовий падіж, було ліквідовано усе наявне поголів’я — 395 голів свиней, рештки яких було спалено.

Ще у чотирьох корпусах господарства, де на відгодівлі перебуває більше 1400 голів свиней, вжито жорстких карантинних заходів, проводиться цілодобовий моніторинг поголів’я”, — йдеться у повідомлення обладміністрації.

Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.

Днями нові випадки АЧС були зафіксовані на Одещині.

Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

“Ринок вже рік б’є на сполох. Вимагають одного — посилення контролю! Для цього Держпродспоживслужба, щонайменше, повинна почати виконувати свої прямі обов’язки.

Я не можу зрозуміти, як таке можливо у 21 столітті: економіка, експортний потенціал цілої країни нищаться бездіяльністю і нікому до цього немає діла... Усі профільні відомства та міністерства відмовчуються, лишаючи і фермерів, і бізнес, і споживачів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС”, — зазначив він.

Також за словами політика, допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу.

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