В зоне вспышки АЧС в Кировоградской области уничтожили почти 400 свиней

КИЕВ. 13 января. УНН. В Новоукраинском районе Кировгорадской области в начале года было зафиксировано спадах АЧС. На территории одного из сельскохозяйственных предприятий в селе Ровному погибло 58 голов свиней. Об этом УНН сообщили в Кировоградской ОГА.