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В зоне вспышки АЧС в Кировоградской области уничтожили почти 400 свиней

В зоне вспышки АЧС в Кировоградской области уничтожили почти 400 свиней

Киев • УНН

 • 8116 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Новоукраинском районе Кировгорадской области в начале года было зафиксировано спадах АЧС. На территории одного из сельскохозяйственных предприятий в селе Ровному погибло 58 голов свиней. Об этом УНН сообщили в Кировоградской ОГА.

Лабораторные анализы, которые проведено 8 января в государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики в г. Киеве, подтвердили, что свиньи погибли от африканской чумы.

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"С целью локализации и ликвидации АЧС в зоне вспышки болезни принят комплекс охранно-карантинных мероприятий. В частности, в корпусе № 1 животноводческого комплекса, где имел место массовый падеж было ликвидировано все имеющееся поголовье - 395 голов свиней, остатки которых были сожжены.

Еще в четырех корпусах хозяйства, где на откорме находится более 1400 голов свиней, приняты жесткие карантинные меры, проводится круглосуточный мониторинг поголовья ", - говорится в сообщении обладминистрации.

Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится .

На днях новые случаи АЧС были зафиксированы в Одесской области .

Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности.

Я не могу понять, как такое возможно в 21 веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела ... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС ", - отметил он.

Также, по словам политика, допущенная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС  просто убила эту сферу.

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