У зоні ООС з початку доби зафіксовано один ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Від початку сьогоднішньої доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь по оборонцям Кримського. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Від початку поточної доби, станом на 12.00, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 провокаційний обстріл”, — сказав речник Міноборони.
З його слів, 04:30 ворог застосував гранатомети різних систем по оборонцям Кримського. Українські захисники дали адекватну відповідь.
Нагадаємо, 27 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз — із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.