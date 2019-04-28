У зоні ООС з початку доби зафіксовано один ворожий обстріл

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Від початку сьогоднішньої доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь по оборонцям Кримського. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Від початку поточної доби, станом на 12.00, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 провокаційний обстріл”, — сказав речник Міноборони.

З його слів, 04:30 ворог застосував гранатомети різних систем по оборонцям Кримського. Українські захисники дали адекватну відповідь.

Нагадаємо, 27 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз — із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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