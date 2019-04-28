ООС: бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військових, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. 27 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил:
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- з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів — біля населеного пункту Павлопіль;
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- з зенітних установок, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу села Чемалик;
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- двічі з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населених пунктів Новоселівка Друга і Піщевик;
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- тричі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населених пунктів Красногорівка, Лебединське і Піски;
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- тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населених пунктів Лебединске і Новотроїцьке.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник тричі обстріляв позиції українських захисників:
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- з станкових протитанкових гранатометів — в районі населеного пункту Луганське;
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- двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населених пунктів Південне і Новоолександрівка.
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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил. За даними розвідки, 27 квітня трьох окупантів було знищено, шість — поранено.
Від початку поточної доби ворог з гранатометів різних систем обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування “Північ”.
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.