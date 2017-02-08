У Житомирі чоловік намагався дати хабаря співробітнику СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Мешканець Житомирщини намагався підкупити співробітника СБУ, про це повідомляє військова прокуратура центрального регіону, передає УНН.
Правоохоронця чоловік намагався підкупити “щомісячним платежем” у розмірі 4000 гривень. За такий щомісячний хабар чоловік просив правохоронця не проводитти перевірки.
“Вказана особа, представилася представником приватних підприємців, які займаються заготівлею і обробкою деревини, та запропонувала співробітнику відділу БКОЗ Управління СБУ в Житомирській області сплачувати йому в середньому 4000 гривень кожного місяця за непроведення перевірки щодо походження лісоматеріалів. Під час передачі 4000 гривень співробітнику СБУ, цивільну особу було затримано, а кошти вилучено. Готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) та клопотання про обрання запобіжного заходу”, — повідомляють у прокуратурі.