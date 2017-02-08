В Житомире мужчина пытался дать взятку сотруднику СБУ

Правоохранителя мужчина пытался подкупить "ежемесячным платежом" в размере 4000 гривен. За такой ежемесячный взятку человек просил правоохранителей не проводить проверки.

"Указанное лицо представилось представителем частных предпринимателей, которые занимаются заготовкой и обработкой древесины, и предложила сотруднику отдела БКОП Управления СБУ в Житомирской области платить ему в среднем 4000 гривен каждый месяц за непроведение проверки происхождения лесоматериалов. Во время передачи 4000 гривен сотруднику СБУ, гражданское лицо было задержано, а средства изъяты. Готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) и ходатайство об избрании меры пресечения ", - сообщают в прокуратуре.